التنويع واستدامة النمو

بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي دولة الإمارات قدماً نحو المزيد من التقدم والازدهار لتعزز مكانتها المرموقة بين أفضل الدول عالمياً.

وتنتهج الإمارات نموذجاً فريداً في التنمية واستدامة النمو يعتمد على تنويع الاقتصاد، عبر المبادرات والاستراتيجيات والإجراءات التي تم إطلاقها وتبنيها، من أجل تعزيز مساهمة كل القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.

وبرؤية سموه وتوجيهاته السديدة، تشهد استراتيجية التنويع الاقتصادي زخماً قوياً خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أكدته وكالات تصنيف ومؤسسات مالية عالمية، أشارت إلى أن التوسع في التنويع من شأنه أن يزيد من قوة الوضع الائتماني للدولة على المدى البعيد.

على الجانب الآخر، فإن الإمارات بثقلها العالمي كمورد موثوق به ولاعب مؤثر في قطاع النفط والغاز عالمياً، تعمل على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة الهيدروكربونية من خلال الإنتاج المسؤول للنفط والغاز لدفع عجلة التطور والنمو، والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي، وفي الوقت نفسه العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية. وفي هذا السياق، أعلنت «أدنوك» عن اكتشافات نفطية جديدة في أبوظبي بإجمالي 650 مليون برميل يومياً.