8 بطولات في مهرجان أبوظبي للشطرنج «الكلاسيكي»



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



أعلن نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية عن تنظيم مهرجان أبوظبي للشطرنج في نسخته الـ 28 خلال الفترة من 16 إلى 26 أغسطس المقبل، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ويتضمن 8 مسابقات دولية معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة.

ويعيد المهرجان الشطرنج الكلاسيكي للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا، حيث غاب في نسخة العام الماضي التي جاءت منافستها بنظام «الخاطف»، وتنتظر المشاركين فيه جوائز مالية قيمة، بينما تتوقف المشاركة فيها على حصول اللاعبين على الرقم دولي من الاتحاد الدولي عبر اتحاداتهم الوطنية قبل المشاركة.

ويشتمل المهرجان على بطولة تحدي أبوظبي، التي تقام بين لاعبين من أبطال العالم السابقين، في اللعبة على نظام الشطرنج السريع والخاطف ويتم الإعلان عن الأسماء لاحقاً، وبطولة الأساتذة على نظام الشطرنج الكلاسيكي من تسع جولات، بواقع جولة واحدة يومياً، وتقتصر المشاركة فيها على اللاعبين الدوليين أصحاب التصنيف الدولي 2200 نقطة وما فوق، بالإضافة الى اللاعبين المدعوين من اللجنة المنظمة الذين يتجاوز تصنيفه 2650 نقطة، وتقدم فيها 16 جائزة للفائزين العشر الأوائل ولأفضل نتيجة ثلاثة لاعبين تصنيفهم الدولي أقل من 2400 وثلاثة جوائز لأفضل نتيجة ثلاث مشاركات من فئة السيدات.

والحدث الثالث ضمن المهرجان البطولة المفتوحة، التي تقام بنظام الشطرنج الكلاسيكي من تسع جولات جولة واحدة يومياً، وتقتصر المشاركة فيها على اللاعبين الدوليين تصنيف دولي 2200 وما دون، وتقدم فيها جوائز للفائزين العشر الأوائل، ولأفضل نتائج ثلاثة لاعبين تصنيفهم أقل من 1700، ولأفضل ثلاثة نتائج لاعبين غير حاصلين على التصنيف الدولي ولأفضل ثلاثة نتائج.

وهناك بطولة الناشئين فئة 16 سنة وما دون على نظام الشطرنج الكلاسيكي، من تسع جولات جولة واحدة يومياً تقتصر المشاركة فيها على اللاعبين الدوليين عمر 16 سنة وما دون، وخصصت لها 21 جائزة، بجانب بطولة الشطرنج الخاطف من 11 جولة، وتقام في يوم واحد ويشارك فيها اللاعبين الدوليين فقط، وخصصت لها 4 جوائز، وبطولة الشطرنج العائلي على نظام الشطرنج السريع تقام على مدار يومين، ويشارك فيها اللاعبين الذين ينتمون لعائلة واحدة، بشرط أن يكون أحدهم الأب أو الأم، وتقدم فيها ثلاثة جوائز.

وخصصت بطولة للشطرنج الاستعراضي تقام في يوم واحد وتقتصر المشاركة فيها على اللاعبين المدعوين فقط، حيث يقوم أحد أبطال اللعبة باللعب أمام 50 لاعباً في الوقت نفسه وهي ترمز لعدد سنوات الاتحاد، والبطولة الثامن في المهرجان خصصت لأبطال خط الدفاع الأول، من افراد الجيش والشرطة والدفاع المدني ومجندين الخدمة الوطنية والعاملين في الخدمات الصحية، وينال فيها جوائز أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

