ثناء مستحق

حضرت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية حضوراً قوياً في قلب المشهد السياسي الدولي، وعكس اهتمام وحرص قادة العالم على تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تقديراً بالغاً لمكانة الإمارات ولصاحب السمو رئيس الدولة، وتحمل برقيات التهنئة والاتصالات في جوهرها ثناءً واعتزازاً كبيرين بدور وجهود سموه في توطيد علاقات الصداقة والاحترام المتبادل، وتأسيس الشراكات الاستراتيجية بين الإمارات ومختلف دول العالم، كما دعم صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» كل أوجه التعاون المثمر مع دول العالم، وحين نقرأ برقيات التهاني من قادة العالم، وهم يثنون ثناءً مستحقاً على سموه، تتجلى قوة الإمارات وحضورها وتأثيرها، وتتجلى الصورة المضيئة، والمكانة العالمية المرموقة لصاحب السمو رئيس الدولة، المكانة التي وجدت بالحكمة والأفعال والمبادرات الخلاقة، المكانة التي أسسها سموه على أسس صلبة وراسخة من الإيمان بوحدة العالم، وترسيخ التسامح بين البشر، والعطاء والدعم والمساندة لكل شعوب العالم من دون تصنيف أو تمييز. وفي كل ما يقوله ويفعله صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» درس من دروس ضرورة وحتمية التعايش المشترك والتآخي، وقد وصف سموه وثيقة الأخوة الإنسانية بأنها: «وثيقة تترجم تطلعاتنا في ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والثقافات». إنها كلمات يقف أمامها كل إنسان على هذا الكوكب، إعجاباً وتقديراً، لأنها كلمات تجسد فكر القائد وإنسانيته، وحكمة نهجه الرشيد.

إن كلمات التهنئة من قادة العالم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكلمات الثناء والتقدير لشخصية سموه، هي أيضاً كلمات إعجاب وتقدير لرؤية القائد الإنسان، الرؤية التي تسع العالم رحابة وإنسانية وفهماً للآخر واحتراماً له، قائد يهنئه العالم أجمع برئاسة وطن يزهو عبر تاريخه بمجده وإنجازاته بين الأمم الحديثة، ومع القائد صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، يواصل الوطن مسيرته المباركة، آمناً مطمئناً، ومنارة للتقدم، وعنواناً مضيئاً للتسامح والإنسانية.