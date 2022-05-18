الإمارات ترفع الحصاد إلى 12 ميدالية في «الخليجية»



علي الظاهري، أحمد جمال الدين (الكويت)



رفعت بعثة الإمارات رصيدها إلى 12 ميدالية، في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت حتى 31 مايو الجاري، بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات.

ويخوض وفدنا المنافسات بـ 285 رياضياً ورياضية يشاركون في 16 لعبة فردية وجماعية مختلفة، ضمن 111 مسابقة، تقام في 12 موقعاً، ويرافق الوفد 39 مدرباً، و24 إدارياً، و12 إخصائياً ومعالجاً.

وواصل منتخبنا الرماية التألق في الدورة الخليجية بعد إضافة ميداليتين فضيتين في رماية «التراب»، عبر الفريق المكون من أحمد يحيى، وظاهرالعرياني، ويحيى المهيري، ومسابقة البندقية الهوائية، لمسافة 10 أمتار، بواسطة الرامي إبراهيم علي، وذلك ضمن منافسات الرماية التي احتضنها مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية.

وقدم منتخب الرماية أداءً متميزاً في مسابقة «التراب»، بعد تتويج بالميدالية الفضية برصيد 341 طبقاً، فيما حقق المركز الأول الفريق الكويتي «364 طبقاً»، وجاء في الفريق السعودي ثالثاً«310 أطباق» .

وتأهل الثلاثي يحيى والعرياني والمهيري ضمن أفضل 8 رماة إلى الأدوار النهائية في «التراب» لفئة الفردي، إلا أن الحظ لم يحالفهم للوصول إلى النهائي، حيث حقق أحمد يحيى المركز الرابع، وخرج ظاهر العرياني ويحيى المهيري من نصف النهائي، بينما توج بالمراكز الثلاثة الأولى رماة الكويت.

ونال إبراهيم علي المركز الثاني في البندقية الهوائية 10 أمتار، بعد تأهله إلى المواجهة النهائية التي جمعته بالعُماني سالم الناعبي الحائز على الميدالية الذهبية، بينما حقق المركز الثالث العُماني عصام البلوشي.

وأبدى إبراهيم علي سعادته بإحراز الفضية في رماية البندقية الهوائية، وقال إنه كان يطمح إلى المركز الأول، مشيراً إلى أن اعتلاء منصة التتويج يعتبر حافزاً له قبل الاستحقاقات المقبلة، حيث يتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات، بعد أن حصد العديد من المراكز الأولى على الصعيدين الخليجي والعربي.

وفي ألعاب القوى، حصلت لطيفة الكعبي على ذهبية الوثب الثلاثي، بعد سحبها من لاعبة البحرين بسبب مخالفة إدارية من الأخيرة في دخول المنافسة، ليرتفع رصيد الإمارات إلى 3 ذهبيات.

وفي سباق 400 متر حواجز ضمن منافسات ألعاب القوى للسيدات، احتلت مهرة عبدالرحيم لاعبة منتخبنا المركز الرابع بزمن 1.16.68 دقيقة.

وحقق معيوف حسن معيوف لاعب منتخب ألعاب القوى للرجال المركز الثامن في سباق 800 متر، بزمن 1.55.78 دقيقة، بينما حل خالد البدواوي في المركز السادس في سباق 3000 متر موانع بزمن 9.45.68 دقيقة، ومنعت الإصابة أحمد علي حسن لاعب ألعاب القوى، من المشاركة في رمي القرص.

وتوزعت الميداليات الـ 10 على 3 رياضات هي ألعاب القوى والرماية والسباحة، حيث حصدت فاطمة الحوسني ذهبية مسابقة رمي القرص مسجلة 40.98 متر، إضافة إلى برونزية دفع الجلة، كما حققت لطيفة الكعبي ذهبية الوثب الثلاثي بمسافة 11.30 متر بعد أن نجحت في الفوز بفضية الوثب الطويل، وأضافت فاطمة البلوشي ورقية المرزوقي برونزيتين 400 متر و800 متر على الترتيب، ونجح فريق التتابع سيدات المكون من لطيفة الكعبي، عبير البلوشي، فاطمة البلوشي، مهرة عبد الرحيم في حصد الميدالية البرونزية بمسابقة الجري 4 في 100 متر.

وحصد السباح يوسف المطروشي ذهبية سباحة 200 متر حرة بزمن 1:52.95 دقيقة، وأضاف سالم غالب الميدالية الفضية بمسابقة 200 متر فراشة بزمن 2:06.97 دقيقة، وحققت الرماية الميدالية الفضية عن طريق أحمد عبد الله الأميري بمسابقة المسدس الهوائي 10 أمتار برصيد 245.3 نقطة.

من جانبه، أشار السبّاح يوسف المطروشي إلى أن حصوله على الميدالية الذهبية في سباق 200 متر حرة، يعود إلى أن برنامجه التدريبي في أميركا، والذي تضمن جرعتين تدريبيتين، وفي بعض الأحيان 3 حصص تدريبية، الأمر الذي أتى بثماره على مستوى السبّاح، وانعكس في البطولة ليحقق الذهبية، رغم أنه الأصغر عمراً بين السبّاحين الخمسة المشاركين في السباق، والذين يحترف بعضهم في دول متقدمة.

وأعربت فاطمة الحوسني عن فخرها واعتزازها بإحراز ذهبية رمي القرص، إضافة إلى البرونزية في دفع الجلة، مشيرة إلى أن مهمة الفوز بالذهبية لم تكن سهلة بسبب المنافسة الشرسة بين المشاركات خاصة من لاعبة البحرين.

وأكدت رقية المرزوقي الفائزة بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر، أن اعتلاء منصة التتويج لم يكن سهلاً، في ظل المنافسة الصعبة، لافتة إلى أن تحقيق النتائج الإيجابية يعتبر دافعاً قبل المشاركة في الاستحقاقات المهمة المقبلة، فضلاً عن اكتساب الخبرة من خلال الاحتكاك بمختلف المنتخبات الأخرى.

وأوضحت المرزوقي أنها في فترة جائحة كورونا واصلت تدريباتها استعداداً للبطولات المحلية والخارجية، ومن أبرز المكاسب للمعسكر قبل الدورة الخليجية التحضير النفسي، لافتة إلى أنه من أبرز الاستحقاقات القادمة التي تنتظرها ألعاب التضامن الإسلامي في تركيا التي تتطلع من خلالها إلى تعزيز رصيد إنجازاتها على الصعيدين العربي والآسيوي.