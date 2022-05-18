«ريبال عذبة» يكسب تحدي الوثبة في ويندسور



أبوظبي (الاتحاد)



منح المهر الرمادي «ريبال عذبة» بقيادة توم ماركواند، مالكه عذبة للسباقات بداية مثيرة لموسم سباق الخيل العربي في المملكة المتحدة الجديد، عندما فاز بكأس الوثبة ستاليونز تصنيف (0-70)، الذي جرى بمضمار رويال وندسور، برعاية النسخة الرابعة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية.

وتميز السباق بالإثارة والتشويق بين ثنائي المقدمة، ولكن في نهاية الأمر تفوق«ريبال عذبة» بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «أوتار» بقيادة الفارسة هولي دويل، وتأخر «ابن الريح» بقيادة ماركو غياني في المركز الثالث بستة أطوال ونصف.

وكان دويل و«أوتار» قد حققا تقدماً جيداً في المقدمة، ولكن انضم إليهما «ريبال عذبة» بقيادة ماركواند في عمق المستقيم، ودخلا في تنافس قوي من أجل الظفر بأول سباق في الموسم الجديد للخيول العربية، قبل أن يتمكن «ريبال عذبة» من اقتناص اللقب بفارق 0.75 طول، وفي زمن قدره 1:52:32 دقيقة.

وعلقت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لـ ARO قائلة: «كانت هذه بداية رائعة لموسمنا بنهاية تنافسية مثيرة حقاً، وأتقدم بالتهنئة لعذبة للسباقات، والمدرب فيل كولينجتون، والفارس توم ماركواند على فوزهم مع «ريبال عذبة»، ونشكر مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على رعايتهم الكريمة لهذا السباق وعلى سباقاتهم القادمة والمرتقبة هذا الموسم.

كما تقدمت هاينز ARO بالشكر إلى هيئة سباق الخيل البريطانية، ومضمار رويال وندسور على مساعدتهم ودعمهم لسباقنا هذا الموسم».