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هذه أول دولة مغاربية تلغي شرط فحص «كورونا» لدخولها
من المغرب
18 مايو 2022 00:57
أعلنت الحكومة المغربية، مساء اليوم الثلاثاء، أنها قررت إلغاء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) الخاص بفيروس كورونا من أجل الدخول إلى أراضي المملكة، وذلك بسبب "التحسن في الحالة الوبائية".
وقالت الحكومة في بيان، إنها "قررت إلغاء اعتماد فحص تفاعل البلمرة المتسلسل لكورونا (بي.سي.آر) من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية، وأن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر هذا البلاغ (البيان)".
وأضافت أنه يأتي "استناداً للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذاً بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب".
وسجل المغرب اليوم 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. هذا وتبقي الحكومة المغربية على حالة الطوارئ الصحية، مع تخفيف الإجراءات.
المصدر: وكالات
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