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الدولة تتأثر بعاصفة رملية تضرب المنطقة
أرشيفية
17 مايو 2022 18:57

الاتحاد - أبوظبي

تأثرت الدولة اليوم الثلاثاء، بعاصفة رملية حجبت أشعة الشمس ورسمت اللون الترابي القاتم في سماء الدولة، وأدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "غبار محمل وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى 500 متر على منطقة المفرق الصناعية أبوظبي".

وأضاف: "غبارمحمل وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر على الطرقات الخارجية من مدينة أبوظبي باتجاه مدينة دبي والعين".

وأمس الثنين، أغلقت المطارات والإدارات العامة وعلقت الامتحانات في الجامعات والمدارس  بسبب عاصفة ترابية جديدة ضربت العراق والكويت وشمال سوريا.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن العاصفة الأخيرة التي غطت العراق بالرمال، تسببت بحالات اختناق لأكثر من 5 آلاف شخص وأدخلتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لقي شخص واحد حتفه، فيما حجبت سحب الغبار السميكة الرؤية لمجرد بضعة أمتار قليلة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان أن ألفي حالة على الأقل دخلت «مؤسساتنا الصحية مختلفة الشدة».

كما علقت سبع محافظات من محافظات العراق الثماني عشرة الدوام الرسمي في الإدارات العامة، باستثناء دوائر الصحة، لا سيما في العاصمة بغداد وفي الديوانية جنوباً وديالى وكركوك في الشمال. كذلك أغلقت كل مدارس البلاد وأرجئت امتحاناتها حتى الثلاثاء، كما أعلنت وزارة التربية، فضلاً عن إرجاء الامتحانات الجامعية التي كانت مقررة ليوم الاثنين.

وفي الكويت أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن إيقاف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في الموانئ الثلاثة(الشويخ-الشعيبة-الدوحة) نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.

وفي شمال سوريا أفادت مصادر طبية عن وفاة 10 أشخاص وإصابة المئات بحالات اختناق وجروح جراء عاصفة الغبار التي ضربت مناطق شمال شرق سوريا.

 

 

الإمارات
الأرصاد
عاصفة ترابية
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