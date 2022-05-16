على مدى ثلاثة أيام، كانت الإمارات قبلة الملوك والزعماء والرؤساء الذين قدموا إلى الدولة لتقديم واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، متمنين لسموه، بمشاعر صادقة، التوفيق في حمل الأمانة، وقيادة الدولة نحو مرحلة جديدة تعظم ازدهارها ومكتسباتها وإنجازاتها لما فيه الخير لشعب الإمارات والعالم، ومستذكرين مآثر فقيد الوطن الكبير المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

حرص زعماء العالم على مشاركة الإمارات، قيادة وشعباً، هذه اللحظات المهمة من تاريخ الوطن، وتأكيدهم على الدعم الكامل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،

يأتي انطلاقاً من المكانة العظيمة لوطن التسامح بين الأمم، وثمرة سنوات من حكم رشيد ارتقى بدولتنا، فحجزت مكانها ومكانتها بين الدول، وفي نفوس الشعوب.

كما أنها تترجم بصدق التقدير الكبير من الضيوف الكبار، لحكمة قائدنا ورئيسنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإنجازاته على الصعيدين المحلي والعالمي، ورؤية سموه الثاقبة في نشر السلام ودعم الاستقرار والتنمية، وتخفيف معاناة الشعوب، وعمله الدؤوب بكل إخلاص وعلى مدى عقود، من أجل تعميق علاقات الصداقة والاحترام بين الإمارات ومختلف دول العالم.

الإمارات وهي تنتقل إلى مرحلة جديدة من الريادة والتنمية والازدهار، وفي ظل قيادة حكيمة اكتسبت محبة شعبها، وتقدير الشعوب الشقيقة والصديقة، وأرست قيم التسامح،

تتطلع دائماً إلى تعميق علاقاتها مع مختلف دول العالم.