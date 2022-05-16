المجتمع الدولي يشيد بانتخاب رئيس جديد للصومال

أشاد المجتمع الدولي الاثنين بانتخاب حسن شيخ محمود رئيساً للصومال، ودعاه إلى تولي مشاكل البلد الفقير وغير المستقر في القرن الأفريقي الذي تشله أزمة سياسية عميقة منذ أكثر من عام.
وانتخب النواب الصوماليون الأحد حسن شيخ محمود (66 عاماً) في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد، الملقّب فارماجو.
وسبق أن تولّى حسن شيخ محمود الرئاسة من 2012 حتى 2017.
وواجهت الانتخابات مزاعم بوجود مخالفات ما أدى الى تأخرها عن موعدها لأكثر من عام بعدما انقضت مدة ولاية الرئيس فارماجو في فبراير 2021 من دون أن يجري انتخاب بديل له.
وحذر شركاء الصومال الدوليون مراراً من أن تأخير الاقتراع الناجم عن الاقتتال السياسي يمثّل إلهاء خطيراً عن القتال ضد المتمردين المرتبطين بالقاعدة الذين يقاتلون للإطاحة بالحكومة منذ أكثر من عقد.
وهنأت الأمم المتحدة الاثنين الرئيس المنتخب وأشادت بالأجهزة السياسية والأمنية في الصومال لـ«ضمانها انتخابات منظمة وآمنة وسلمية».
وفي بيان نشر على تويتر أشادت بعثة الأمم المتحدة في الصومال بفرماجو «لالتزامه بالأعراف الصومالية المتعلقة بقبول نتائج الانتخابات على الفور والتعهد بدعم خلفه».
وهنأت الوزيرة البريطانية المكلفة شؤون أفريقيا فيكي فورد، صباح الاثنين، الرئيس المنتخب.
وأعربت على تويتر عن استعداد بلادها لمواصلة مساعدة الصومال «في تعزيز استقراره ومكافحة (حركة) الشباب الإرهابية ودعم المتضررين من الجفاف المدمّر».
وبعث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد بتهانيه، وكذلك فعل قادة الدول المجاورة إثيوبيا وكينيا وجيبوتي.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه يتطلع إلى العمل بتعاون وثيق مع جاره «بشأن المصالح الثنائية والإقليمية المشتركة».
وقال السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وكينه غيبييهو، وهي منظمة إقليمية في شرق أفريقيا، في بيان إن إعادة انتخاب حسن شيخ محمود تشكل «شهادة واضحة على ثقة الشعب الصومالي بصفاته القيادية».