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أميركا تحذر من أزمة غذاء عالمية
أرشيفية
16 مايو 2022 17:31

أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الهجوم الروسي على أوكرانيا تسبب في تفاقم قضايا الأمن الغذائي حول العالم.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن يلين القول اليوم الاثنين في وارسو: «تأثير الحرب يتجاوز أوكرانيا، وهو ما ننظر إليه بقلق شديد... وأخشى من أننا بالفعل نواجه أزمة عالمية».

وقفزت أسعار القمح اليوم الاثنين لتقترب من مستويات قياسية بعدما تحركت الهند لفرض قيود على الصادرات، ما يعكس مدى شح الإمدادات العالمية في ظل استمرار الصراع في أوكرانيا.

وانتقد وزراء الزراعة بمجموعة الدول السبع الكبرى التحرك الهندي، وأكدوا أنه يفاقم الأزمة حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن يلين موجودة في أوروبا من أجل المشاركة في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع، والذي ستستضيفه ألمانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وصرحت يلين بأن المسؤولين يعتزمون إصدار خطة عمل للتعامل مع أزمة انعدام الأمن الغذائي. وأوضحت أنها ستتضمن سبل المضي لتوفير دعم كبير وسريع.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
أميركا
غذاء
روسيا وأوكرانيا
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