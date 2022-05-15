تقدير دولي

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد له رؤية معروفة وواضحة، منحت الإمارات مكانة مهمة في المجتمع الدولي، ومهدت الطريق لنجاحاتها الحالية، وتولِّي سموه رئاسة الدولة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، يؤرخ لبداية حقبة جديدة للدولة الاتحادية نستبشر فيها بمسيرة عظيمة نحو المجد، وتسارع تنموي كبير لترسيخ سيادة وريادة الدولة.

وبقيادة سموه، نواصل حُلمنا وطموحاتنا في رفعة وشموخ وطننا الغالي، ونعاهده على بذل أقصى جهودنا لنستكمل معه مسيرة البناء والتنمية والازدهار، ونقول له: سر بنا نحو قمم المجد، فنحن بك ومعك إلى آفاق رحبة، ومستقبل مشرق لوطن يقود مسيرته قائد عظيم، ورجل دولة، لا يبتغي غير الأفضل لشعبه ودولته، ويحرص على استمرار مسيرة الإنجازات ليزداد وطنه قوة وانفتاحاً على العالم.

ويجسد التقدير الكبير الذي يُكنّه أصحاب الجلالة والفخامة ملوك وزعماء وقادة العالم لسموه، وتوافدهم على العاصمة أبوظبي لمشاركة الإمارات قيادة وشعباً لحظاتها التاريخية، عمق علاقات الدولة مع مختلف دول العالم، ويترجم حكمة قيادتها منذ مراحل التأسيس وحتى اليوم، ويعضد مكانتها في المجتمع الدولي لمواصلة دورها الفعال في القضايا الإقليمية والدولية، ويؤكد أن دولتنا تواصل طريقها نحو البناء والتنمية.

وما تشهده الإمارات حالياً من تدفق للوفود العربية والدولية رفيعة المستوى إلى أراضيها، لتقديم التعازي في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وعقد لقاءات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يشكل مؤشراً واضحاً على الموقع المتميز للإمارات ومكانتها الكبيرة في مختلف العواصم العربية والغربية، التي تنظر دائماً إلى دولتنا باعتبارها شريكاً موثوقاً به.