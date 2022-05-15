كوريا الشمالية تسجل تفشياً سريعاً لـ «كورونا»

بعد أيام فقط من تأكيد كوريا الشمالية بشكل رسمي تفشي فيروس كورونا، تستمر في تسجيل تفش سريع، وأعلنت عن وفاة 15 شخصا آخرين بكوفيد19- اليوم الأحد. وبدون تسمية المرض بشكل مباشر، ذكرت وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية استمرار تفشي الوباء اليوم الأحد، حيث ارتفعت الوفيات بكوفيد19- إلى 42 وفاة. إضافة إلى ذلك، تم تسجيل 300 ألف شخص آخرين يعانون من أعراض حمى منذ بدء تفشي الوباء. وتم حتى الآن تسجيل حوالي 820 ألف حالة مرضية مرتبطة بالحمى في تلك الدولة المنعزلة. وذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن أكثر من النصف الآن تماثل للشفاء. وحشدت البلاد نحو 45ر1 مليون شخص في محاولة لمكافحة الفيروس. وتم تكليف هؤلاء بالقيام بفحص وتعليم العامة وكذلك ضمان عزل أي شخص يعاني من حمى أو "أي أعراض غير عادية" أخرى. وذكرت وسائل إعلام حكومية في أول تأكيد لها بتفشي الفيروس أنه، منذ صباح الخميس الماضي، تم غلق كل الأقاليم والمدن والمقاطعات بالبلاد بشكل تام، وفقا لإجراءات الطوارئ للحزب والحكومة.