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بريطانيا تتعهد بمزيد من الدعم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة
بريطانيا تتعهد بمزيد من الدعم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة
15 مايو 2022 18:35

تعهد وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك ببذل «كل ما في وسعه» لدعم البريطانيين الذين يكافحون أسوأ أزمة لتكاليف المعيشة في عقود.
وأكد، في مقابلة مع صحيفة «صنداي إكسبرس»، أن «ملايين الأسر» ستحصل على 350 جنيهاً إسترلينياً (429 دولاراً) للمساعدة في سداد فواتير الطاقة، وهو إجراء كان جرى الإعلان عنه في فبراير. إلا أنه لم يخض في تفاصيل أي خطط جديدة.
وأضاف أن «التحديات العالمية التي نواجهها في تغير مستمر، ولطالما قلتُ إنني على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات في ظل ما نتلقاه من معلومات متزايدة بشأن الضغوط التي من المرجح أن نواجهها في وقت لاحق من هذا العام».
وأضاف:«كونوا مطمئنين، فأنا مدرك للمشكلات التي يواجهها الناس، وأتطلع إلى بذل كل ما في سلطتي للمساعدة حيثما استطعت».
ووفقاً لوكالة «بلومبرج» للأنباء، يأتي التعهد وسط تزايد التوقعات بإمكانية أن يتم قريبا الإعلان عن إجراءات لدعم الأسر المتعثرة.
ويواجه البريطانيون أسرع وتيرة زيادة في الأسعار منذ ثلاثة عقود، وسط ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والسلع.

 

المصدر: د ب أ
بريطانيا
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