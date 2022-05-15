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رئيس فنلندا يتصل بموسكو.. وبوتين يحذر!
رئيس فنلندا يتصل بموسكو.. وبوتين يحذر!
15 مايو 2022 18:22

أعلنت فنلندا، اليوم الأحد، ترشحها "التاريخي" لعضوية الحلف الأطلسي، قبل اجتماع حاسم في السويد لدرس تقديم طلب مماثل تمهيدا لانضمام البلدين بشكل متزامن في خطوة تعد نتيجة مباشرة للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو "اليوم وافق رئيس الجمهورية ولجنة السياسة الخارجية الحكومية بشكل مشترك على أن تتقدّم فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي"، مضيفا "إنه يوم تاريخي وبداية حقبة جديدة". 

وكان نينيستو اتصل هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لإبلاغه باعتزام بلاده طلب الانضمام إلى الحلف، وقال له الرئيس الروسي إن الانضمام إلى الناتو "سيكون خطأ" معتبرا أنه "ليس هناك أي تهديد لأمن فنلندا"، بحسب الكرملين.
وكانت روسيا قد لوحت سابقا بردود "عسكرية تقنية" على الخطوة الفنلندية بدون تحديد ماهيتها.

وعلقت روسيا ليل الجمعة السبت صادراتها من الكهرباء إلى فنلندا التي مثلت حوالي 10 بالمئة من استهلاك الدولة الاسكندنافية.

المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
فنلندا
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