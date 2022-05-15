روسيا تواصل هجومها على وقع طلب فنلندا عضوية «الناتو»
من أوكرانيا
15 مايو 2022 17:49
تواصل روسيا ضغطها الشديد، اليوم الأحد، في شرق أوكرانيا الذي استهدفته بعدة ضربات صاروخية، فيما أعلنت فنلندا ترشحها لنيل عضوية حلف شمال الأطلسي في خطوة عدّتها روسيا "خطأ" وهددت بالرد عليها. واستهدفت صواريخ روسية "عالية الدقة" خلال الليل مركزي قيادة أوكرانيين وأربعة مستودعات ذخيرة مدفعية بالقرب من زابوريجيا وباراسكوفيفكا وكونستانتينوفكا ونوفوميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد. ودمرت القوات الجوية الروسية قاذفتي صواريخ من طراز إس-300 ونظام رادار في منطقة سومي، وفق الوزارة التي أضافت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.
ويأتي هذا الهجوم تزامنا مع إعلان فنلندا الأحد تقدمها بطلب لنيل عضوية حلف شمال الأطلسي. وقال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو "إنه يوم تاريخي وبداية حقبة جديدة". وكان نينيستو اتصل السبت هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لإبلاغه باعتزام بلاده طلب الانضمام إلى الحلف، وقال له الرئيس الروسي إن الانضمام إلى الناتو "سيكون خطأ" معتبرا أنه "ليس هناك أي تهديد لأمن فنلندا"، بحسب الكرملين. وكانت روسيا قد لوحت سابقا بردود "عسكرية تقنية" على الخطوة الفنلندية بدون تحديد ماهيتها. كما علقت روسيا ليل الجمعة السبت صادراتها من الكهرباء إلى فنلندا التي مثلت حوالي 10 بالمئة من استهلاك الدولة الاسكندنافية.