يوم تاريخي.. فنلندا تقدم رسمياً طلب للانضمام إلى «الناتو»
يوم تاريخي.. فنلندا تقدم رسمياً طلب للانضمام إلى «الناتو»
15 مايو 2022 16:45
قررت فنلندا التقدّم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق ما أعلن رئيسها ورئيسة الوزراء الأحد، في خطوة تعد نتيجة مباشرة الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقال الرئيس ساولي نينيستو "اليوم وافق رئيس الجمهورية ولجنة السياسة الخارجية الحكومية بشكل مشترك على أن تتقدّم فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بعد التشاور مع البرلمان. إنه يوم تاريخي وبداية حقبة جديدة". وستتمثّل الخطوة التالية بانعقاد البرلمان الفنلندي، الاثنين، لمناقشة القرار، فيما تظهر التوقعات الحالية بأن غالبية أعضاء البرلمان البالغ مجموعهم 200 يدعمون الترشّح. وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين "توصلنا اليوم إلى قرار مهم بالتعاون الجيد مع الحكومة ورئيس الجمهورية. نأمل بأن يثبّت البرلمان القرار للتقدم بطلب الترشح لعضوية الناتو خلال الأيام المقبلة. سيتم ذلك على أساس تفويض قوي". وبقيت فنلندا التي تتشارك مع روسيا حدودا يبلغ طولها 1300 كلم غير منحازة عسكريا على مدى 75 عاما.