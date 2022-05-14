اليوم تواصل الإمارات رحلتها المباركة.

اليوم يومٌ مجيدٌ من أيامها وأيامنا.

يوم يضاف إلى كتاب تاريخ الإمارات وأمجادها، بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد في العاصمة أبوظبي.

هذا يوم المباركة، والمبايعة لمن عرف فيه شعبه خصال القادة العظام، وصفات الرجال الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل وطنهم ومواطنيهم. قائد بنى وطور درع الوطن، يرعى ويحمي ويدفع كل أذى عن الناس والأرض، فإذا الإمارات مصونة من كل شر، وإذا الإماراتيون في طمأنينة وأمن، وإذا المقيمون تحت ظلال وارفة من المحبة والإخاء.

اكتسب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن صدق واستحقاق كبيرين، المحبّة والثقة والتقدير من شعبه، فبادلهم الحب والاهتمام والرعاية من خلال إشراف وتوجيه سموه لمشاريع اجتماعية واقتصادية وثقافية وعلمية كبرى، جسدت عمق تفكيره، وسعة رؤيته، وتحويله الأحلام إلى أفعال، حيث رأى سموه في الإنسان أصل الابتكار والتطور والازدهار، وكان جيل الشباب، في جوهر رؤية سموه، ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وعلمياً، عبر مواكبة التطورات العالمية في مجالات العلم والتقنية، وسبر آفاق الفضاء وحيازة المعارف المستقبلية.

كما صنعت حكمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جسوراً ممتدة ومتينة للحوار والتواصل مع الثقافات الأخرى، وهي الجسور التي أكدت المكانة الدولية التي اكتسبتها الإمارات، باعتبارها منارة لقيم التسامح والتعايش والأمن والاستقرار.

لقد حمل سموه على عاتقه، عبر رعايته ودعمه عديد الفعاليات والمشاريع، مسؤولية النفاذ إلى جوهر الثقافة الإنسانية، باعتبارها المنبع الصافي للتنوير ونبذ التطرف والكراهية والانغلاق؛ ولذلك كان سموه حاضراً دائماً بصفته قائداً استثنائياً، جامعاً بين قوة وصلابة الإرادة، وسياسة الحكمة، وإنسانية النهج، مدافعاً وداعماً لتواصل الحضارات، وترسيخ قيم ومفاهيم الأخوة الإنسانية.

اليوم تواصل الإمارات رحلتها المباركة.

واليوم نهنئ الوطن بقائده ويومه المجيد.

ونهنئ أنفسنا بقائدنا، ويومنا المجيد.

اليوم يبارك ويبايع كل إماراتي صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وبقيادته الحكيمة تمضي الإمارات بخطواتها الواثقة باتجاه المستقبل، تمضي في مسيرة جديدة إلى تاريخ حافل بالإنجازات الكبرى، بالطموحات العالية، بكل جميل وعظيم يليق بالوطن البهي، ونحن نقولها بكل ثقة، بكل وفاء وعرفان، بكل معرفة ويقين، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كلمته مباركاً لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله: «سر بنا نحو قمم جديدة ونحن بك ومعك نتفاءل بقادم أجمل وأعظم لدولة الإمارات العربية المتحدة».

"الاتحاد"