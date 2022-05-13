حمد الشرقي ينعى خليفة بن زايد: رحل من أكرم شعبه وأعز أمته
حمد الشرقي
13 مايو 2022 16:46
ينعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو. وقال سموه "اليوم، تودع الإمارات قائدها ورمزا من رموزها الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه.. اليوم، تفتح السماء أبوابها لتستقبل رجلا قل مثيله بين الرجال وعد فأوفى وأعطى فأجزل وسئل فلبى ... فكان فاعل الخير ورجل الخير على الدوام .. خليفة بن زايد من لا يذكره اليوم رجل البر والتقوى والتسامح في كل مكان في هذا الكون له بصمة المحبة والخير ورثها عن الأب والقائد عن رجل كبير وقائد فذ عن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه فكان خير الخلف لخير سلف". وأضاف صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي "حين يذكر القادة العظام في العالم، سيكون اسم الشيخ خليفة بن زايد في المقدمة. فقد أكرم شعبه وأعز أمته ومد يد المساعدة للجميع واحتضن المحتاجين وكان الأب الروحي لهم جميعا. اليوم، أفتقد أخي وصديقي. أفتقد أخا شريكا ملهما ومؤثرا وقويا. كم هو موجع غيابك يا أبا سلطان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".