بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، قدمت المؤسسة العسكرية الإماراتية على مدى عقود، أجيالاً من خيرة الرجال، الذين كتبوا ملاحم وبطولات زاخرة بالعطاء والتفاني في العمل، وشكلوا حصناً منيعاً للحفاظ على أمن الوطن وأمان المواطن.

هؤلاء الأبطال، يحتفي بهم الوطن ويحفظ جميلهم، وتكرمهم القيادة بأعلى وأرقى وأهم الأوسمة، تقديراً لهم وللمؤسسة العسكرية الوطنية التي ينتمون إليها، والتي قال عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنها «عزيزة على قلوب الجميع».

اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير قواتنا المسلحة لا يقتصر على امتلاك أحدث المعدات، ومواكبة التكنولوجيا فقط، بل يرتكز على إعداد العنصر البشري القادر على التعامل مع أحدث الأسلحة وتقنيات الدفاع بجدارة، وهو ما تحققه وبكفاءة الصروح التعليمية العسكرية العملاقة، وبرنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، التي يقبل أبناء الوطن على الانتساب إليها إيماناً منهم بأنها شرف لا يضاهيه شرف.

قواتنا المسلحة «مصنع الرجال» والحرص على تطويرها تعتبره القيادة هدفاً استراتيجياً مستمراً تتحقق من خلاله رؤيتها لتنمية الروح الوطنية، وبناء وتطوير شخصية شباب الوطن، وإعداد أجيال تمتلك المقومات القيادية، ولديها الثقة بالنفس والاعتزاز بالجذور.