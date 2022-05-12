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الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي في سيناء
الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف
12 مايو 2022 18:10

الاتحاد - أبوظبي

​أدان معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تمركز أمنية شمال سيناء، في جمهورية مصر العربية، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الجنود.

وأعرب معاليه في بيان، نشره الموقع الرسمي للمجلس، عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي تكرر مؤخرا، ورفضه الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وجدد معاليه موقف دول مجلس التعاون الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من هذه الهجمات الآثمة، كما تقدم معاليه بخالص تعازيه لحكومة جمهورية مصر العربية، ومواساته لأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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