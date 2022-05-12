مسؤول صيني يكشف تفاصيل غير مسبوقة لموجة التفشي

صرح نائب رئيس المكتب الوطني الصيني للإحصاءات، شينج لايون، في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بأن الموجة الحالية لتفشي فيروس كورونا لها تأثير ضخم على اقتصاد الصين، لكنه بشكل عام قصير الأجل وخارجي.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن شينج قال في المقابلة إنه من المتوقع أن يتراجع تأثير تفشي الفيروس على التنمية الاقتصادية تدريجيا مع إجراءات وسياسات مكافحة كورونا.
كما أشار إلى أنه "من المتوقع أن يصل الاقتصاد إلى نقطة للعودة إلى الانتعاش".
وأضاف أن الأساسيات الإيجابية لم تتغير، حيث أن الاقتصاد الصيني يتمتع بمرونة قوية وإمكانيات كبيرة.
وأكد شينج مجددا على تدابير سياسية تم تحديدها خلال اجتماع المكتب السياسي الأخير، وأعرب عن ثقته في تحقيق أهداف هذا العام للتنمية الاقتصادية.