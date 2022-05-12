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روسيا تتوعد «الناتو» بسيناريو «كارثي» في هذه الحالة
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف (أرشيفية)
12 مايو 2022 16:28

قالت روسيا اليوم الخميس إن مسعى فنلندا للانضمام لحلف شمال الأطلسي خطوة عدائية تشكل "بالتأكيد" تهديدا لأمنها.
وقال الكرملين إنه سيرد لكنه لم يوضح كيف قائلا إن ذلك سيعتمد على إلى أي مدى سيحرك حلف شمال الأطلسي أصولا عسكرية بالقرب من الحدود الروسية الفنلندية التي تمتد مسافة 1300 كيلومتر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه يتعين على روسيا اتخاذ "خطوات انتقامية سواء فنية عسكرية أو ذات طبيعة أخرى من أجل وقف تنامي التهديدات لأمنها الوطني".

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، إن أي صراع محتمل مع الناتو قد يؤدي إلى حرب نووية.

يذكر أن موسكو كانت حذرت أكثر من مرة من توسع الحلف الذي بات يشكل رأس حربة في موقفه المناهض لها، والداعم بقوة لأوكرانيا، في الشرق الأوروبي، مؤكدة أن أي تهديد لأمنها قد يدفعها ربما إلى نشر أسلحة نووية.

وكانت العملية العسكرية الروسية التي انطلقت على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، حثت كلا من فنلندا والسويد اللتين انتهجتا لعقود سياسة حيادية، على التشجع للانضمام إلى الناتو.

 

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
الناتو
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