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التصدي للإرهاب
التصدي للإرهاب
12 مايو 2022 02:11

استئصال الإرهاب والتطرف هدف ضروري لتحقيق الأمن والاستقرار في أي مكان بالعالم. والوجوه الإرهابية واحدة مهما تعددت مسمياتها، واختلفت جلودها.
في جمهورية مصر العربية الشقيقة، إرهاب جبان طل برأسه مجدداً شمال سيناء مستهدفاً نقطة تمركز أمنية، بعد أيام من هجومٍ دامٍ أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود. 
الإمارات في إدانتها هذه الجريمة النكراء، تؤكد مجدداً رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، وتجدد تضامنها الثابت مع مصر في التصدي للإرهابيين. 
مطاردة الجيش المصري للإرهابيين مستمرة حتى اقتلاعهم من جذورهم. والإمارات تدعم وتساند كل ما تتخذه الجمهورية الشقيقة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، من الهجمات الآثمة.
لا بد من القضاء التام على الإرهاب في أي مكان، بداية من مواجهة أي تنظيم متطرف، ومكافحة مقاتليه أياً كانوا لتحقيق الأمن والاستقرار. 
التهديدات الإرهابية تحتاج تعاوناً استثنائياً مشتركاً مدنياً وعسكرياً، وتحالفات طويلة الأمد على مستوى العالم، لإحباطها في مهدها، ومنعها من تحقيق أهدافها التخريبية. والإمارات إلى جانب أي إجراءات للقضاء على آفة الإرهاب.

"الاتحاد"

الإرهاب
سيناء
مصر
الإمارات
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