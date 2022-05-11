«لوحة باهتة» جديد أنغام

طرحت المطربة المصرية أنغام أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «لوحة باهتة». والأغنية تميل إلى النمط الموسيقي الكلاسيكي، وتدور فكرة حول رسائل العتاب لحبيبها السابق، وهي من أشعار نادر عبدلله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور.وتعد الأغنية هي ثان تعاون فني يجمع بين الشاعر نادر عبدلله والمطرب والملحن تامر عاشور بعد أغنية «ياريتك فاهمني»، والتي جاءت ضمن أغاني ألبوم «حاله خاصة جداً». ومن جانب أخر، تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي بدولة الكويت، بعد غياب عامين بسبب الإجراءات الإحتزازية. يذكر أن أخر أعمال انغام، كانت شارة البداية لأحداث المسلسل الدرامي «فاتن أمل حربي»، وحملت الأغنية اسم «انا مش ضعيفة».