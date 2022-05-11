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«الصقور» يقترب من «الهبوط»
«الصقور» يقترب من «الهبوط»
11 مايو 2022 20:22

 
فيصل النقبي (كلباء)


حقق اتحاد كلباء فوزاً مهماً على فريق الإمارات 3-1، باستاد كلباء ضمن «الجولة 23» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وبهذه النتيجة يقترب «الصقور» من الهبوط، إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط، في المركز الأخير، وفي المقابل، نجح «النمور» في حصد 3 نقاط مهمة، ليصل إلى «النقطة 27» في المركز العاشر.
وتقدم اتحاد كلباء بـ «ثلاثية في أول نصف ساعة من اللقاء، عن طريق النمساوي روبرت زولي «هاتريك» في الدقائق 6 و16 و30، فيما سجل جوريق قنادو الهدف الوحيد لفريق الإمارات في الدقيقة 78.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
الإمارات
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