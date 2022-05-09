قرارات جوهرية

إسعاد المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم أولويّة قصوى، والعلاقة بينهم وبين القيادة الرشيدة علاقة تآلف وترابط، يحظى فيها أبناء الوطن برعاية توفر مقومات تضمن لهم الرفاهية وأعلى مستويات المعيشة، ضمن رؤية شاملة هدفها تنمية الإنسان والاستثمار فيه، وتوفير احتياجاته.

ولأن الإمارات اعتادت أن تبهر العالم، بما تقدمه من خدمات لمواطنيها، تأتي القرارات المهمة التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومنها سياسة جديدة لقروض الإسكان الاتحادي، وإقرار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ورفع مستهدفات التوطين في الوظائف المهارية في القطاع الخاص، لتجسد الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة لملفات الإسكان والتوطين والتوظيف، باعتبارها من أهم أسس استقرار المجتمع، بما يضمن لكل فرد في الأسرة حياة كريمة.

اهتمام الحكومة الدائم بتطوير منظومة الإسكان والتوطين والتوظيف، وترجمة هذا الاهتمام إلى قوانين وتشريعات واستراتيجيات طويلة وقصيرة المدى تواكب تطور الدولة، وتلبي الاحتياجات المستقبلية للمواطنين، يؤكدان أن الإمارات تسابق الزمن بمبادراتها لمواطنيها، وتمضي قدماً عبر منظومة متكاملة مهمتها الأساسية إسعاد مواطنيها، وتوفير احتياجات الشرائح المجتمعية كافة، وتلبية متطلباتها.