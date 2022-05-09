الأمم المتحدة تحذر من تداعيات «كارثية» لـ«صافر»

حذرت الأمم المتحدة الاثنين من التداعيات "الكارثية" لأي تسرّب نفطي محتمل من ناقلة النفط "صافر" المهجورة قبالة سواحل اليمن، مشيرة إلى أن تكلفة معالجة حادث من هذا النوع قد تبلغ 20 مليار دولار.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي في مؤتمر صحافي في عمان إن تداعيات انفجار "صافر" او تسرب النفط منها "ستكون كارثية".
وأضاف "سيكون التأثير على البيئة هائلا (...) وبتقديرنا سيتم إنفاق 20 مليار دولار فقط بهدف تنظيف التسرب النفطي" في حال وقوعه. ورأى أنه "ليس هناك متسع من الوقت للتعامل مع المشكلة"، مشيرا الى أن "صافر" تمر بمرحلة "تحلل كبير وكل يوم يمر، كل شهر يمر، كل سنة تمر يزيد من فرصة تحطمها وتسرب النفط".
وعبر عن أمله بجمع نحو 80 مليون دولار خلال مؤتمر الأربعاء الذي يعقد بتنظيم من الأمم المتحدة وهولندا "لتأمين نقل النفط بشكل آمن في المرحلة الأولى". واشار غريسلي الى أن هذا المبلغ جزء من ما يقارب 144 مليون لازمة لانجاز خطة الانقاذ.
وال80 مليون دولار هي لتفكيك الخزان العائم واستئجار ناقلة كبيرة لتخزين النفط لمدة 18 شهرا، بالإضافة إلى التأمين والطاقم والصيانة.
و"صافر" التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بحوالى 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.