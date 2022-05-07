12 ورشة عن التواصل الاجتماعي في «الشارقة القرائي للطفل»
شعار مهرجان الشارقة القرائي للطفل
7 مايو 2022 16:38
الشارقة (الاتحاد) تفتح «محطة التواصل الاجتماعي» في مهرجان الشارقة القرائي للطفل الباب أمام الأطفال واليافعين والشباب للتعرف على أحدث التقنيات المعاصرة وفنون التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، والاستفادة من الخيارات التكنولوجية في التعليم والتسويق والترفيه. وتعقد طوال أيام المهرجان من 11 - 22 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة، 12 ورشة فنية وتقنية. وتأتي ورش العمل ضمن برنامج متكامل يتضمن أكثر من 1900 نشاط وفعالية ينظمها المهرجان تحت شعار «كوّن كونك»، وتستضيف الورش 8 شخصيات من مؤثري التواصل الاجتماعي لمناقشة مختلف المواضيع الرقمية والتكنولوجية، بينها صناعة محتوى رقمي إبداعي متميز على منصات التواصل الاجتماعي، وتقنية «بلوك تشين» والبرمجة، والروبوتات. فن التواصل الاجتماعي: تستهدف هذه الورشة الأطفال من الفئة العمرية 10- 15 عاماً ممن ينشطون على منصات «يوتيوب» و«إنستجرام»، وتعرفهم على كيفية متابعة حسابات منصات التواصل الاجتماعي بمسؤولية تامة، والحالات التي ينبغي فيها تجنب متابعة بعض الحسابات، بالإضافة إلى كيفية تقييم الحساب.
إنشاء «ترند» على «تيك توك» و«ريلز»: تسعى هذه الورشة إلى تشجيع الناشئة على التساؤل عن قيمة «تريندات» منصات التواصل الاجتماعي وتطوير مفهومهم الخاص في تقييم «التريندات» على منصات «تيك توك» و«إنستجرام».
على بعد نقرة واحدة: تهدف الورشة لتسهيل الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتثبت أن نقرة واحدة يمكنها أن تفتح أبواب عوالم جديدة. التخلص من المتنمرين والقراصنة: يتعلم المشاركون في هذه الورشة كيفية الحفاظ على أمان حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي والحفاظ على خصوصيتهم. وتتناول الورشة الآداب وقواعد الإتيكيت عند نشر التعليقات، بالإضافة إلى الاستراتيجيات اللازمة لمعالجة التنمر الإلكتروني.
إنترنت الأشياء تعرف هذه الورشة المشاركين على عالم «إنترنت الأشياء»، وأهميته في مجال التصميم، وتتضمن حواراً قصيراً وجلسة عملية حول كيفية التوصل إلى تصاميم ونماذج أولية وأدوات خاصة بهم. روبوت تحدي المتاهة: تتضمن هذه الورشة صناعة سيارة سباق أو روبوت من المواد التي توفرها للمشاركين لبناء هيكل المركبات وربطه بتطبيق تحكم عن بعد على الهاتف المحمول، والمشاركة في سباق ودي مع باقي المشاركين.
فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي والسرد القصصي تسلط هذه الورشة الضوء على كيفية تصوير مقاطع الفيديو واستخدامها لسرد قصة، وتتيح للمشاركين فرصة أداء مشاهد معينة ضمن مجموعات للحصول على مقاطع فيديو، ومراقبة عملية تجميعها باستخدام برامج متخصصة، ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي.
رموز متحركة مخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي يتمكن المشاركون في هذه الورشة التي يقدمها نخبة من الخبراء، من تطوير مهاراتهم في البرمجة لصناعة رمز متحرك بناءً على شعار منصة التواصل الاجتماعي المفضلة لديهم. صناعة محتوى إبداعي: يستمع المشاركون في هذه الجلسة إلى صانع المحتوى الإبداعي الرقمي محمد خليفة الذي يناقش الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ القرار بالانطلاق في رحلة صناعة المحتوى، والتحديات التي واجهته. وتُتاح فرصة تطبيق أنشطة عملية لاستكشاف الجوانب المختلفة لصناعة المحتوى، بما فيها تطبيقات التحرير وتقنيات التصوير باستخدام الهاتف المحمول وإجراءات الأمان خلال إنشاء حساب على وسائل التواصل الاجتماعي. وتتضمن الورشة حواراً مفتوحاً يوفر مساحة لطرح الأسئلة ومشاركة الأفكار حول الاستراتيجيات الإبداعية وضمان أمن وسائل التواصل الاجتماعي، وأهم الحقائق والمفاهيم المغلوطة المتعلقة بها.
كيف تصبح فنان رموز غير قابلة للاستبدال؟
توفر هذه الورشة دليلاً يتضمن خطوات إنشاء محفظة رقمية، وتصميم عمل فني رقمي، والتداول في الأسواق الافتراضية، وصك الرموز غير القابلة للاستبدال، وأبرز أنواع فنون الرموز غير القابلة للاستبدال مثل التصوير الفوتوغرافي، والرسوم المتحركة، ومقاطع الفيديو. وتقدم أمثلة عن أعمال الفنانين الأطفال باستخدام هذه الرموز، لتحفيز مخيلة المشاركين وإلهامهم، بالإضافة إلى جلسة رسم مصغرة لعرض عملية رسم عمل فني من خلال استخدام تطبيق محرر الرسوم «بروكرييت».
«كريبتو كيدز» ورموز غير قابلة للاستبدال: تتوسع هذه الورشة في موضوع الرموز غير القابلة للاستبدال، حيث توفر معلومات حول الأسواق الرقمية التي يمكن للأطفال استخدامها بشكل آمن، وكيفية استخدامها. وتعرض نماذج للأطفال والشباب من أنحاء العالم، ممن نجحوا باستثمار هذه الرموز في عمل الخير. وتشجع المشاركين على التفكير في قضية إنسانية يريدون دعمها بالأموال التي يمكنهم اكتسابها من خلال الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى عرض توضيحي لكيفية إنشاء عمل فني رقمي باستخدام برنامجي «كانفا» و«بوربوينت»، أو عن طريق التقاط صور في قاعات وردهات المهرجان ثم تصميم كولاج فني منها. وعلى الراغبين بالمشاركة في هذه الورشة إحضار كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي.
الذكاء الاصطناعي والبرمجة هذه الورشة بمثابة دورة مكثفة في لغات برمجة الكمبيوتر، تتعمق في تاريخ الترميز والبرمجة واستخداماتهما المختلفة التي تشمل تطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت. وتلقي الورشة الضوء على الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الحياة اليومية ودوره في الحوسبة السحابية، وتختتم فعالياتها ببرنامج تعليمي لتعريف المشاركين على خطوات إتقان البرمجة ليصبحوا مبرمجين محترفين.