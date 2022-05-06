الحل الدبلوماسي

تتفاقم يوماً بعد آخر أزمة الغذاء في العالم على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا التي تشكل وروسيا مصدراً رئيساً للإنتاج الزراعي والأسمدة للأسواق.

25 مليون طن من شحنات الحبوب عالقة في أوكرانيا، وغير قادرة على المغادرة وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي حذرت من ارتفاع قياسي لأسعار المواد الغذائية. وقبل أيام، جرس إنذار آخر للشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية حذر أيضاً من مخاطر جسيمة للأزمة في بلدان تعاني أساساً من أزمات، لاسيما سوريا واليمن والصومال وجنوب السودان وإثيوبيا وأفغانستان وهايتي.

مشكلة الأمن الغذائي العالمي يتوقع أن تتفاقم بصورة أكبر، ولا يمكن حلها من دون إعادة الإنتاج الزراعي الأوكراني، وتصدير الأغذية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية. واستمرار الحرب كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لا يزيد الأمور إلا سوءاً، بتدمير أنظمة الغذاء والطاقة والأنظمة المالية العالمية في البلدان النامية.

الإمارات تؤكد مجدداً عبر منبر مجلس الأمن ضرورة إيجاد حل دبلوماسي لهذا الصراع، وتدعو كلا الجانبين الأوكراني والروسي إلى مواصلة الحوار المباشر، رغم الصعوبات القائمة، وتطالب المجتمع الدولي بتهيئة الظروف المناسبة لوقف الحرب بشكل عاجل، وتحقيق السلام المستدام والاستقرار، بدلاً من تزايد الاستقطاب وما يرافقه من تفكك في التعاون الدولي، وهذا لن يكون في مصلحة أي دولة سواء اليوم أو في المستقبل.