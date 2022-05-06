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الاقتصادي
الذهب يتكبد ثالث خسارة أسبوعية
أرشيفية
6 مايو 2022 13:57

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة ويبدو أنها مستعدة لثالث خسارة أسبوعية على التوالي إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي القوي، فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها اليوم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1873.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش بينما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1875.60 دولار. واتجه الدولار لتسجيل ارتفاع للأسبوع الخامس فيما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية لشهر أبريل لتقييم تأثيرها على السياسة النقدية.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو الرفع الأكبر منذ 22 عاما. يميل إقبال المستثمرين على الذهب الذي لا يدر عائدا إلى التراجع عندما ترتفع أسعار الفائدة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحدا بالمئة إلى 22.28 دولار للأوقية، وهبط البلاتين ثلاثة بالمئة إلى 951.42 دولار ونزل البلاديوم أيضا ثلاثة بالمئة إلى 2123.95 دولار.

المصدر: رويترز
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