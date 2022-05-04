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روسيا تعلن وقف إطلاق النار في مصنع آزوفستال
من أوكرانيا
4 مايو 2022 23:30

قالت روسيا إن قواتها ستوقف إطلاق النار في مجمع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية وتفتح ممرا إنسانيا لإجلاء مدنيين لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الخميس.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن "القوات المسلحة الروسية ستفتح من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء (بتوقيت موسكو) في 5 و6 و7 مايو، ممرا إنسانيا من منطقة مصنع آزوفستال للصلب لإجلاء المدنيين".

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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