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كونوا مع أسركم
محمد بن زايد مع أحفاده في صورة نشرها حساب سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (الاتحاد)
4 مايو 2022 00:12

ليس هناك أجمل من الأعياد والمناسبات ليلتئم شمل أفراد الأسرة، باعتبارها قيمة عظيمة تنبض بين ثناياها كل معاني الحياة، لأن الأبناء في مثل هذه اللقاءات العائلية التي تُغلفها البهجة يجدون القدوة الحسنة، وينشؤون على مكارم الأخلاق، وتولد بداخلهم الرغبة في البحث عن الأفضل، فيعملون بجد واجتهاد من أجل المساهمة في تنمية وطنهم.
وتأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن عائلاتنا وأطفالنا هم مصدر الفرح ومنبع السعادة، رسالة لكبار المواطنين وللآباء والأمهات، بدورهم الأهم في الحياة، وتذكير برسالتهم التربوية الأصيلة، ودعوة لكل أب وأم إلى ضرورة ألّا تشغلهما المسؤوليات والأعمال عن فلذات الأكباد؛ لأنهم المستقبل، وهبة غالية منَّ الله تعالى بها علينا.
الأسرة النواة الأساسية والأولى للمجتمع، والمعقل الأول الذي ينهل منه الأبناء العادات والتقاليد الأصيلة، ويتعلمون عن الآباء والأمهات التمسك بالقيم، لذا تؤكد القيادة الرشيدة دائماً أن الاهتمام بها، وتحصينها، ورعايتها، هي في الأصل تحصين للمجتمع، وتعزيز لروح المواطنة، لينعم الوطن بمواطنين صالحين قادرين على حماية موروثهم الثقافي والاجتماعي.

"الاتحاد"

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