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مهدي علي: «كتاب مفتوح»
مهدي علي: «كتاب مفتوح»
3 مايو 2022 18:59

 
أبوظبي (الاتحاد)أبوظبي (الاتحاد)


أشار مهدي علي مدرب شباب الأهلي، إلى أن الفريقين «كتاب مفتوح»، وأن كلاً منهما يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الآخر، لذلك من المتوقع أن تكون مباراة كبيرة فنياً وتكتيكياً.
وقال: رغم حالة الإرهاق التي يعاني منها اللاعبون، إلا أن الجميع جاهز لهذه المواجهة، و«الفرسان» يقاتل من أجل حصد اللقب على حساب العين.
وأكد مهدي علي أن الفريق الأكثر هدوءاً وسيطرة على أعصابه وتحركاته، يكون صاحب الكلمة العليا في المباراة.
وعن موقف ماجد حسن، قال: إصابة ماجد تحتاج إلى مزيد من الوقت، واللاعب لن يكون في قائمة المباراة، فيما يتحدد موقف كارتابيا في الساعات الأخيرة.

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