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عيد الإمارات
عيد الإمارات
3 مايو 2022 00:01

في أعياد الإمارات تتألق كل عام مظاهر وحدة الصف ورسوخ أركان البيت العامر بالخير والأمن والأمان والاستقرار. وتتضاعف في المناسبات السعيدة البهجة الغامرة بلقاءات القيادة الحكيمة وتواصلها المستمر مع أبناء الوطن، لتبادل التهاني والاطمئنان على حسن سير الأحوال. فيتجدد عهد الولاء، ويستمر تدفق نهر العطاء والرخاء، وتتواصل مسيرة البناء والعمران المباركة لتحقيق طموحاتنا الكبيرة في المستقبل لصالح الأجيال الشابة المقبلة، وليبقى الوطن على الدوام في تقدم وازدهار. وفي الأعياد تتجسد بالإمارات أرقى معاني الوفاء والتعاضد بين الجميع، بين القيادة الحكيمة والشعب، بين أفراد الأسرة الواحدة، بين العائلات والجيران. بين مختلف الجنسيات، الذين يعيشون بتناغم على أرضنا الطيبة كنسيج واحد من دون تفرقة أو تمييز. لذلك يبقى لفرحة العيد في الإمارات مذاق خاص، وسط أجواء مميزة مفعمة بالقيم النبيلة التي غرس بذرتها الأولى، مع أركان الدولة، الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. بمثل هذه الأجواء ترسخ الإمارات بلا انقطاع نهجها المتواصل من أجل إحلال السلام والوئام عبر العالم، بالتوازي مع مساعيها وجهودها المباركة لإدخال السرور والفرحة على المجتمعات الإنسانية، بمساعدتها على مواجهة الأزمات وتجاوز التحديات وتسوية النزاعات. لتبقى إنجازاتنا شاهدة على طموحاتنا.

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