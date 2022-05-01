دامت أعيادنا

طابت الأيام ودامت الأعياد في إمارات الخير والازدهار، حيث يزهو الوطن على الدوام بفرحة أبنائه ورسوخ أركانه مع كل عيد جديد. فرحة تضاعفها «عيديات» القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة وحرصها النبيل على تهيئة كل أسباب السعادة للمواطنين والمقيمين على أرضنا الطيبة. كل عام والإمارات أرض الخير والازدهار والمحبة. كل عام والإمارات تنشر الاستقرار والسلام والوفاق في محيطها الإقليمي والعالم. كل عام وراية الإمارات عالية خفاقة في كل ميدان. كل عام والإمارات تمضي بثبات وقوة على طريق التنمية والاستقرار والرخاء. كل عام والإمارات بلد التسامح والتعايش والتناغم. كل عام ومحبة الإمارات تزداد في القلوب. كل عام ورسالة الإمارات عبر العالم تجوب. كل عام والإمارات تقدم يد العون والمساندة لكل محتاج. كل عام وإنجازات الإمارات متواصلة في الأرض والفضاء. كل عام والإمارات تتصدر مؤشرات التنمية والتنافسية في كل قطاع. كل عام والإمارات ساحة إنسانية رحبة تسع الجميع من شتى الجنسيات والأعراق والأديان، صغاراً وكباراً، نساءً وأطفالاً. كل عام وأحلام المستقبل حقيقة واقعية تتحقق على أرض الإمارات. واليوم عيدنا فرحة كبرى متجددة تنثرها الإمارات عاماً وراء الآخر حتى صار الوطن الغالي عنواناً للبهجة والرفاه والأمن والأمان.

"الاتحاد"