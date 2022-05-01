«المدفعجية» يطلب 30 مليون يورو في «الصفقة الأعلى»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن الدولي الإيفواري نيكولا بيبي «26 عاماً»، مهاجم أرسنال الإنجليزي، في طريقه للرحيل عن «المدفعجية»، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل، بعد أن أصبح الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لا يعتمد عليه في التشكيلة الأساسية للهجوم، مفضلاً عليه مجموعة من اللاعبين الشباب صغار السن، والذين نجحوا في إحداث «نقلة نوعية» للفريق، بالتقدم إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

وكشفت صحيفة «ذا أكسبرس» النقاب عن أن وستهام يونايتد الواقع في المدينة لندن نفسها، هو أكثر المهتمين بالحصول على خدمات النجم الإيفواري، ويفكر «الهامرز» بجدية في التعاقد معه بنهاية هذا الموسم.

وأبدت إدارة أرسنال استعدادها للاستغناء عن «بيبي» مقابل 30 مليون يورو فقط، بعد أن كاشترته من ليل الفرنسي مقابل 80 مليون يورو «أعلى صفقة في تاريخ أرسنال»، ومعنى ذلك أن «المدفعجية» على استعداد لخسارة 50 مليون يورو!، وهذه التضحية المالية تبرز إلى أي مدى أصبح أرسنال غير مقتنعاً بما يقدمه اللاعب.

ومن جانبه، أبدى ديفيد مويز المدير الفني لوستهام يونايتد اهتمامه الشديد بالتعاقد مع الدولي الإيفواري، من أجل تدعيم هجومه، حتى يمكنه مواصلة المنافسة على أكثر من جبهة محلية وأوروبية، خاصة بعد وصوله هذا الموسم إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، ورغبة منه في إحداث نوع من المنافسة بينه وبين مهاجمي الفريق الآخرين جارود بووين وسعيد بن رحمة وبابلو فومالز.

ولم يلعب نيكولا بيبي هذا الموسم مع «المدفعجية» إلا 20مباراة، منها 8 مباريات أساسياً، في مختلف المسابقات التي شارك فيها أرسنال، وسجل 3 أهداف فقط، وصنع 5 أهداف من تمريرات حاسمة.

وبدأ بيبي المولود بفرنسا في 29 مايو 1995، مسيرته الاحتراقية بنادي أنجيه الذي يلعب في الدرجة الثانية الفرنسية عام 2014، وانتقل منه إلى ليل «ليج آن» في يونيو 2017، بموجب عقد مدته 5 سنوات، غير أن أرسنال الإنجليزي سعى للحصول على خدماته، وأنتقل إليه في أغسطس 2019، مقابل 80 مليون يورو، ليحطم بذلك الرقم القياسي السابق لأعلى صفقة في تاريخ «المدفعجية»، والمسجل باسم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج «62 مليون يورو». وبدأ بيبي مسيرته مع منتخب كوت ديفوار عام 2016.