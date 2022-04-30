دعم الأشقاء

تقدم الإمارات على الدوام مختلف أشكال الدعم من أجل استقرار الأوضاع في الدول الصديقة والشقيقة، واليمن في مقدمتها. واستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، لفخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، يؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتينة بين البلدين، ويعكس حرص الإمارات على تقديم كل مساعدة ممكنة لتجاوز الظروف الصعبة وعبور التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد. فالاستقرار والسلام والرخاء، أهداف ثابتة تسخر الإمارات جهودها على كل المستويات بغية ترسيخها، بما يضمن مصالح الشعوب، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتحقيق الطموحات المشروعة في حياة أفضل للجميع. ويستحق مجلس القيادة الرئاسي اليمني كل مساندة لمساعدته على القيام بمسؤولياته الوطنية في سعيه نحو بناء يمن جديد ينعم فيه أبناؤه بثمار التنمية والتقدم بعد سنوات من الحرب والعنف والفوضى. فإنهاء الحرب وبناء السلام والازدهار، مهمة جليلة تستدعي تقديم كل عون متاح، لبناء غدٍ أفضل ومستقبل واعد. والإمارات بنموذجها التنموي الناجح وتجربتها الرائدة في البناء والعمران، وفق أفضل المعايير العالمية، يمكنها أن تقدم الكثير، بعدما صارت منجزاتها على كل الأصعدة نبراساً منيراً، ودليلاً مرشداً يتطلع إليه العالم بكل تقدير واحترام.

"الاتحاد"