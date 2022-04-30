القمر لن يكون مرئياً في السماء الليلة.. ما القصة؟

شعبان بلال (القاهرة)

يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها، اليوم السبت، حيث يكون وجه القمر المضيء ناحية الشمس ووجه المظلم ناحية الأرض لذلك لن يكون القمر مرئياً في السماء طوال الليل.

وحسب معهد البحوث الفلكية المصري فإن هذا الوقت يعد الأفضل لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة، مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

وتستطلع عدد من الدول العربية والإسلامية اليوم عقب صلاة المغرب، هلال شهر شوال المبارك ترقبًا لإعلان موعد بداية عيد الفطر المبارك، حيث من المرجح أن يُعلن أن غدا الأحد، هو المتمم لشهر رمضان المبارك وعليه تنطلق أول أيام عيد الفطر المبارك الاثنين المقبل، أو يُعلن أن اليوم السبت هو آخر أيام شهر رمضان المبارك، وعليه فإن الأحد غدًا، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتشهد سماء الوطن العربي قبل شروق الشمس، صبيحة غدا الأحد، اقترانا استثنائيا بين كوكب الزهرة و كوكب المشتري، حيث سيكونان في أقرب مسافة ظاهرية، وقد كانت المرة الأخيرة التي حدث فيها في أغسطس 2016 .