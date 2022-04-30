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«ق7» بطل «المهام الخاصة»
«ق7» بطل «المهام الخاصة»
30 ابريل 2022 15:12

 
أبوظبي (الاتحاد)


تُوج فريق مديرية ق7 بالمركز الأول، ضمن البطولة الرمضانية التنشيطية الختامية لمنتسبي قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي، وحازت إدارة المهام الخاصة «العين» المركز الثاني، وحصلت إدارة مكافحة الشغب لدى القطاع على المركز الثالث.

 


وأشاد العميد راشد سهيل آل علي نائب مدير قطاع المهام الخاصة في شرطة أبوظبي، بمستوى البطولة التنظيمي والفني، والأداء العالي للاعبين، مؤكداً اهتمام القيادة الشرطية بتطوير منظومة الرياضة للمنتسبيها، بإقامة مثل هذه البطولات المتميزة التي تسهم في الإعداد البدني والذهني والنفسي للمنتسبين وانعكاسها الإيجابي على حٌسن الأداء والكفاءة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
وتنافس المشاركون من القطاع في 4 مسابقات، وهي الدياثلون «فئة الضباط» والدياثلون «فئة الأفراد» وكرة الطائرة وشد الحبل، بحضور مديري الإدارات ونوابهم وعدد من الضباط والمشجعين.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
المهام الخاصة
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