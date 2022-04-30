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اليابان تقصر الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا على المسنين
اليابان تقصر الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا على المسنين
30 ابريل 2022 13:01

وافقت لجنة تابعة لوزارة الصحة اليابانية على خطة لإعطاء جرعة رابعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بشكل مبدئي، فقط للمسنين والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة.
وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية، اليوم السبت، أن الجرعة الرابعة من لقاحي "موديرنا" و"فايزر" ستكون متاحة بعد خمسة أشهر من حصول الشخص على جرعته  الثالثة، طبقا للخطة.
وأضافت الصحيفة أن الذين يبلغون 60 عاما أو أكثر بالإضافة إلى الذين يبلغون 18 عاما أو أكثر، ويعانون من حالة مرضية مزمنة، يحق لهم الحصول على جرعة رابعة. وستكون اللقاحات الرابعة متاحة مجانا مثل اللقاحات الثلاثة الأولى.
وتابعت اللجنة أن الجرعة الرابعة ربما تكون متاحة بشكل أوسع لاحقا.

 

المصدر: د ب أ
اليابان
فيروس كورونا
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