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العيد عيدان
العيد عيدان
30 ابريل 2022 00:01

اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، تترجمه دائماً إلى استراتيجيات ومبادرات وتشريعات، هدفها الأول توفير سُبل العيش الكريم ورفاه أبناء الوطن وأسرهم، لبناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تُعزز من المساهمة في بناء الوطن وتقدمه.
وانطلاقاً من هذا النهج يكون المواطن دائماً على رأس الأولويات والاهتمامات، وتعمل الدولة على تحقيق سُبل الراحة والاستقرار كافة له، ولأفراد أسرته، لضمان استقراره الاجتماعي وتعزيز مستوياته المعيشية لينعم بحياة كريمة، تعزز من دوره في دفع عجلة التنمية.
وتعكس الحزمة الأولى من القروض السكنية للمواطنين، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحرص على تلبية تطلعات واحتياجات أبناء الوطن، كما تضاعف أفراحهم ومسراتهم، خاصة أنها تتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر السعيد.
في الإمارات، «العيد عيدان»، بفضل قيادة حكيمة تخطط لتطوير منظومة إسكان عصرية ومستدامة تحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي لشعبها، وتعمل جاهدة لتوفير بيئة متكاملة تلبي احتياجات الأسرة لبناء مجتمع متماسك ومستقر.

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