اللوغاني: اتحاد كلباء شعاره «الاكتفاء الذاتي»

يصل النقبي (كلباء)



شدد علي كانو اللوغاني رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، على أن «النمور» أصبح رقماً صعباً في «دوري أدنوك للمحترفين»، كما أنه يملك القدرة على تقديم المستويات القوية، مؤكداً أن النادي نجح في كسب الرهان على اللاعب المواطن لأنه سر النجاح.

وتطرق اللوغاني في الحوار الخاص مع «الاتحاد»، إلى العديد من المحاور المهمة المتعلقة بالفريق الأول ومنظومة كرة القدم بالنادي.

وأشار إلى أنهم لم يوفقوا خلال الموسم الحالي، في استقطاب الأسماء التي تفيد الفريق، رغم أن الأسماء كانت قوية وبارزة في دوريات بلادها، ومعظمهم لاعبون متميزون في المنتخبات، إلا أن الحظ والتوفيق لم يحالفهم في التأقلم والنجاح، وهذا يحدث في العديد من الأندية

وأضاف: وضعنا خطة تهدف إلى أن يقدم الفريق مستوى أفضل في الموسم المقبل، مقارنة بأدائه حالياً، وأن يحتل مراكز متقدمة، وندعمه بأسماء تتمتع بمستويات قوية وتكون قادرة على «صنع الفارق».

وأشار اللوغاني إلى أن الإدارة تستعين بلجنة فنية تضم أعضاءً من ذوي الاختصاص، يقع على عاتقهم مهمة اختيار اللاعبين والأجهزة الفنية والجهة المسؤولة عن الفريق الأول، وتم رسم آلية عمل منظمة، وتُمنح اللجنة الفرصة الكاملة لمشاهدة اللاعبين في أنديتهم، واختيار الأجانب المتميزين في الدوريات المحلية أو العالمية، من خلال المشاهدة المباشرة على أرض الواقع، وليس من خلال الفيديوهات.



وشدد اللوغاني على أهمية العنصر المواطن، وقال: تعلمنا من تجربة العام الحالي دروساً عدة أهمها أن اللاعب المواطن الذي راهننا عليه سر نجاح العمل، وبالتالي نستمر في دعمه لأنه الأساس، ونفتخر باللاعبين المواطنين الذين قدروا المسؤولية، وكانوا نداً قوياً للعديد من الفرق، وقدموا عروضاً ومستويات مشرفةً، ورسموا شخصية رائعة للفريق.

وأكد اللوغاني أن هدفهم خلال المواسم المقبلة هو استقرار الفريق والجهاز الفني والإداري ومحاولة تعويض النقص في الجهاز المساعد، والفريق لم يفشل خلال الموسم، بل حقق نجاحات كبيرة، حيث سجل اسمه بقوة في «المحترفين» ولن يتنازل عن وجوده فيه، بل نسعى لأن يحتل مركزاً جيداً وأفضل في المستقبل وفي الوقت نفسه إعداد صف ثانٍ يستطيع أن يكمل مسيرة الفريق الأول ويسد النقص.

وأضاف: نملك مخزوناً من اللاعبين الشباب يشكلون «نواة» للفريق الأول لسنوات طويلة، قادمة، ونصل إلى الاكتفاء الذاتي، والاعتماد على أبناء النادي الذين تأسسوا فيه، ومن حقهم أن يأخذوا الفرصة لإثبات الوجود، ومن ضمن خططنا أن نلحق عدداً من الشباب والصغار إلى أندية أوروبا للاحتكاك واكتساب المزيد من الخبرة والعمل على تطوير مهاراتهم على غرار الفرصة التي حصل عليها أحمد عامر، إلا أن الظروف التي مر بها العالم بفعل «جائحة كورونا» حال دون تحقيق تلك الأهداف، ولكن ما زلنا عند رؤيتنا ونحاول بلوغها.

ورداً على انتقادات بعض الجماهير، أشار اللوغاني إلى أن الإدارة نحترم الآراء والنقد البناء الذي يصب في مصلحة العمل، ونقدر حبهم وغيرتهم على الفريق، وهذا حق مشروع، أما غير ذلك لا يعنينا، ولا نلتفت له، ونحن نعمل فقط، وليس لدينا الوقت لـ «المهاترات المحبطة» وغير المسؤولة.

وأضاف: بواب النادي مفتوحة للجميع، ومن له القدرة على العمل أهلاً به، ونرحب بذلك، وعلى استعداد أن نترك المجال له، ليس لدينا مصالح خاصة، والعمل الرياضي مرهق، ويستنفد الكثير من الجهد والوقت والطاقة، على حساب الصحة والعائلة.

ودافع اللوغاني عن شركات كرة القدم، وقال: البعض يعتقد أن عملها فقط للفريق الأول، ويجهلون أن الأندية أو شركات الكرة تتكون من عدد كبير من اللاعبين موزعين على مراحل وأكاديميات وفئات سنية كل فئة تزيد أحياناً عن 20 أو 30 لاعباً وأحياناً أقل، ولكل مرحلة جهاز فني ومساعدون، وجهاز إداري ومساعدون ومصاريف ورواتب وحوافز ومكافآت ومعسكرات والعمل كما قلت مرهق للغاية.

وأبدى اللوغاني رضاه عن أداء الفريق واللاعبين المواطنون، باستثناء الأجانب لم يقدموا المنتظر منهم، لذلك كل الشكر والدعم والتقدير للاعبين الذين قدموا الأداء المتميز، وقال: ونحن في مدينة كلباء نعشق هذا الكيان الذي ترعرعنا في جنباته، لذلك نخدمه بكل إخلاص وتفانٍ، ومنذ مواسم وضعنا الفريق في الطريق الصحيح، ورسمنا له شخصية متميزة، وأصبح رقماً صعباً، بل كتب تاريخاً جديداً في دوري المحترفين، ولذلك من يجيد في نفسه القدرة على العمل، وتقديم الإضافة، ويستطيع أن يغلب المصلحة العامة على الخاصة، وتكون لديه القناعة التامة بالعمل لتطوير منظومة الكره في النادي، فإن الأبواب مفتوحة للجميع.

وأشاد اللوغاني بالدعم المقدم من حكومة الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي، وقال: أندية إمارة الشارقة تعمل وفق منهجية مدروسة، بالتنسيق والمتابعة من مجلس الشارقة الرياضي الذي حققت الأندية معه في الأعوام الأخيرة قفزة نوعية ملموسة على الصعد كافة، سواء في كرة القدم أو الألعاب الجماعية الأخرى التي من اختصاص الأندية الرياضية الثقافية.

وتوقع اللوغاني النجاح للبطائح «الوافد الجديد» لـ «المحترفين»، مؤكداً أنه قادر على تقديم مستويات رائعة، ونأمل أن يكون رقماً صعباً في الدوري، ونحن نتعاون فيما بيننا، من أجل أن تظهر أندية إمارة الشارفة بالصورة المميزة في «دوري المحترفين».

