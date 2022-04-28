طبيب: «الصقور» يتمسك بـ «حلم البقاء» حتى «الرمق الأخير»

رضا سليم (دبي)



أكد بدر طبيب المدرب الجديد لفريق الإمارات، الذي تولى المهمة خلفاً للمصري أيمن الرمادي الذي أنهى تعاقده مع «الصقور» بـ «الاتفاق الودي» بينه وبين مجلس إدارة النادي، أن المباريات الأخيرة من «دوري أدنوك للمحترفين» أشبه بنهائي الكؤوس، وطالما الفرصة لا زالت قائمة، علينا أن نتمسك بها حتى «الرمق الأخير»، ولن نفكر فيما هو أبعد من المباراة التي نخوضها، وندرك أن بقية الفرق، خاصة في الوسط تلعب بأريحية، من دون ضغوط ولكن فريقنا يملك حظوظ البقاء طالما هناك 15 نقطة في الملعب.

ووجه طبيب الشكر إلى إدارة نادي الإمارات على هذه الثقة بتولي المسؤولية في هذا التوقيت، كما وجه الشكر إلى الرمادي المدرب السابق للفريق، مؤكداً أنه استفاد من خبرته التدريبية، ولكنها في النهاية هذه كرة القدم، ولا يوجد مدرب يستمر مع الفريق بشكل دائم وقال: لي الشرف أن أقود الفريق بهذه الثقة من مجلس الإدارة، وأن كان التوقيت صعباً، ولكن علينا أن نجتهد في المباريات المتبقية، ودائماً الأمتار الأخيرة بها الكثير من المفاجآت، ونأمل أن يكون «الصقور» مفاجأة في البقاء بالدوري.

وأشار بدر طبيب إلى أن الفريق كان من الممكن أن يفوز بعدد كبير من المباريات، ولكنه فقد نقاطاً مهمة وقال: فريقنا قدم مستويات جيدة في عدد كبير من المباريات، ولكن خرج خاسراً منها، ولم يكن مستوى الأداء يستحق الخسارة، ويعود الأمر إلى نقص الانسجام بين اللاعبين، وخبرة التعامل مع المباريات، في حالة الفوز أو التعادل للخروج بنتائج إيجابية، وبالفعل التفاصيل الفنية الدقيقة وراء خسارة عدد كبير من النقاط على مدار الموسم».

وأشار بدر طبيب إلى أن «الصقور» أيضاً عانى على مدار الموسم، من نقص لاعبيه الأجانب بسبب الإصابات، من بينهم زكريا بو لحية الذي غاب مباريات عدة، بجانب إصابة عدد من اللاعبين المواطنين، منوها إلى أن السيرة الذاتية للأجانب في فريق الإمارات متميزة، ولكن أحياناً اللاعب يقابله سوء حظ، وربما ينجح مع فريق ويفشل مع آخر، وعلى سبيل المثال وليد الصبار معروف في الدوري المغربي والإيفواري جوزيف كان هدافاً في الدوري نفسه وريس لاعب منتخب الدومنيكان، ونأمل أن يكون جميع اللاعبين في مستواهم في «الأمتار الأخيرة».

ووجه طبيب رسالة اعتذار إلى جماهير «الصقور» وقال: نعتذر لجماهيرنا على سوء النتائج، والجمهور يستحق أكثر من ذلك، خاصة أنهم يساندون الفريق على مدار الموس،م رغم تراجع النتائج، مؤكداً أن المرحلة الأخيرة من الدوري تتطلب وقفة الجماهير مع الفريق، من أجل تحقيق حلم البقاء، والفوز في مباراة واحدة سيكون له ردة فعل قوية، وهذا الأمر يحتاج إلى مساندة في المدرجات.