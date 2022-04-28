«شرطة أبوظبي» تكرم أبطال «أمن المنافذ»



أبوظبي (الاتحاد)



كرمت شرطة أبوظبي الفائزين وضيوف الشرف واللجنة المنظمة لبطولة مديرية شرطة أمن المنافذ الرمضانية، بالتعاون مع مركز التربية الرياضية الشرطية.

وتوج الفائزين العميد حميد سعيد العفريت نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ، بحضور العميد عبدالنور عبدالله الشحي مدير مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات، وسلطان الظاهري نائب الرئيس التنفيذي للجهات الحكومية وأمن الطيران.

واستلم العميد حميد سعيد العفريت درع بطولة الرجل الحديدي، على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودرع خاص ببطولة الرجل الحديدي، بعد حصوله على المركز الأول على مستوى دولة الإمارات من المساعد أول عبدالله محمد اللقيطي من شرطة أمن مطار أبوظبي الذي يؤهله للمشاركة في بطولة العالم المقبلة للرجل الحديدي.

وأثنى على المؤشرات والنتائج الإيجابية و المشرفة، لافتاً إلى حرص شرطة أبوظبي على تحفيز الرياضيين من منتسبيها لتحقيق الريادة والتميز، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي في الجوانب النفسية والصحية والبدنية لعناصر الشرطة.