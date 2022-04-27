السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
إمارات الخير
إمارات الخير
28 ابريل 2022 01:46

ينظر شعب الإمارات إلى قيادته كأنموذج للعطاء والإنسانية، ويستمد منها أعمق معاني الخير والإلهام والتضامن مع المجتمعات المحتاجة، وهذا ما يؤكده التفاعل الكبير مع المبادرات الإنسانية التي تطلقها الدولة لتمد عبرها يد العون إلى الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو المعتقد، وآخرها مبادرة «المليار وجبة»، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع بداية الشهر الفضيل، لتوفير الأمن الغذائي لمئات الملايين في 50 دولة حول العالم.
الإقبال الكبير من أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين على المشاركة في المبادرة، وتلبية نداء القيادة، والنجاح في تحقيق أهدافها بحصيلة قياسية بلغت 600 مليون وجبة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، تعبير صادق عن قيم شعب الإمارات ورغبته الحقيقية والصادقة في إعانة المحتاجين، سيراً على خطى رائد العمل الخيري والإنساني، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي أرسى نهجاً متميزاً وأسلوباً متفرداً في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني، تحافظ عليه القيادة الحكيمة لتبقى دولتنا دائماً السند للمحتاج والعون للمعسر والداعم للضعيف  في كل مكان.
حملة «المليار وجبة» جهد مجتمعي وإنساني تواصل به الإمارات المضي قدماً في ترسيخ رسالتها الإنسانية عالمياً، باعتبارها عاصمة للعمل الخيري والإنساني، بفضل قيادة تؤمن بأهمية المساهمة في الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإنسانية.

الإمارات
مبادرة المليار وجبة
محمد بن راشد
رمضان
زايد بن سلطان آل نهيان
آخر الأخبار
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
الرياضي
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
اليوم 10:31
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
الرياضي
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
اليوم 10:23
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
اليوم 10:17
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©