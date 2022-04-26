الصحة للجميع

لم تتوانَ الإمارات عن مد يد العون لمختلف الدول في مكافحة الأمراض المُعدية محلياً ودولياً، وأسهمت بدعم مالي كبير على مدى سنوات في برامج المكافحة كافة، حرصاً منها على تسريع وتيرة مواجهتها، وتوفير الاستثمارات الكفيلة بتطوير أدوات جديدة للقضاء عليها.

وانطلاقاً من تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن الأمراض والأوبئة أخطر تحدٍّ يواجه المجتمعات، تواصل الإمارات دورها الريادي في توفير أدوات الوقاية، بالتعاون مع الدول والحكومات والمنظمات الصحية والخيرية على مستوى العالم.

وتفتخر الإمارات دائماً بأن جهودها لدحر الأمراض لم تتوقف على المستوى المحلي، بل انتقلت إلى المستوى العالمي، فكانت صاحبة السبق في إنشاء «صندوق بلوغ الميل الأخير» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصندوق إنهاء الأمراض المهملة، لتعزيز القدرة على مواجهة الأمراض وتحسين الخدمات الصحية للشعوب، لتعيش حياة أفضل.

وتقديم مؤسسة «هلمسلي الخيرية» دعماً مالياً قدره 22.5 مليون دولار للقضاء على الأمراض المدارية المهملة في إثيوبيا والسودان وجنوب السودان بالتعاون مع الصندوقين، يعزز التعاون الدولي الذي تنشده الإمارات في هذا الإطار، ويمثل خطوة كبيرة لدعم وتسريع جهود العلاج في الدول الثلاث.

"الاتحاد"