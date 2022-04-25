حديث المستقبل

الحياة الكريمة لأبناء الوطن أولوية رئيسة للقيادة الرشيدة، وبناء الاقتصاد الوطني القوي منهج رئيس في التنمية، لذا تكون شؤون المواطن حاضرة دائماً في لقاءات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره الهدف الرئيس لأي خطط وبرامج تنموية واجتماعية، والجميع يعمل من أجل توفير أفضل أشكال الحياة الكريمة له.

هذا النهج الثابت تنتقل به الإمارات للخمسين سنة القادمة، واثقة من نفسها، وداعمة لشعبها، ومستندة إلى مكتسبات وإنجازات تحققت على أرض الواقع، وفي مقدمتها استمرار تصدر العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم خلال العامين الماضيين، والاستضافة التاريخية لـ «إكسبو 2020 دبي»، والذي وصف بالحدث الأكبر في تاريخ المعرض العالمي العريق.

ولأن الإمارات دولة تنميتها متسارعة وقادمها خير ورفعة، يعتبر «المستقبل» و«المشاريع القادمة» هو الحديث الأهم بالنسبة لقيادتها الرشيدة التي تتطلع دائماً إلى الأفضل للأجيال الجديدة، وتعمل جاهدة على تسخير الإمكانات وحشد الطاقات لمواصلة مسيرة النماء المباركة، وصولاً إلى أرفع مستويات الريادة في مختلف المجالات.

"الاتحاد"