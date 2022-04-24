جهود الإمارات الخيرة

تواصل الإمارات، وفق رؤية القيادة الحكيمة، جهودها المكثفة على مختلف الصعد لتحقيق كل ما فيه خير المنطقة. تعزز هذه الجهود المباركة قدرة شعوب المنطقة على مواجهة شتى التحديات الإقليمية والدولية بالعمل العربي المشترك الذي يسهم في ترسيخ الازدهار والاستقرار. في هذا السياق، يسهم اللقاء الثلاثي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وصاحب الجلالة عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، في تعزيز فرص التعاون والتفاهم والتنسيق بشأن القضايا الأساسية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في مدينة القدس. ويمثل التأكيد المشترك على «ضرورة وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى وتغيير الوضع الراهن، إضافة إلى تجنب التصعيد، وتهدئة الأوضاع»، موقفاً عربياً قوياً يستهدف بالأساس توفير الأسس المتينة لتفعيل مسارات السلام لدفع عجلة التنمية، وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في التقدم والازدهار. فتسوية النزاعات بالحلول السياسية والدبلوماسية والحوار، تحول دون تفاقم الأوضاع الناجمة عن الأزمات، وهو ما يتعين على الأطراف المعنية في الأزمة الأوكرانية أيضاً النظر إليه بعين الاعتبار، لتجاوز التداعيات الإنسانية والاقتصادية، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

"الاتحاد"