الخيار الوحيد

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رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
24 ابريل 2022 01:45

حقن الدماء أساسي في اليمن من أجل تحقيق الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد. لذلك لابد أن تتوقف الانتهاكات الحوثية، وأن تلتزم الميليشيات بالهدنة الإنسانية السارية برعاية أممية منذ مطلع أبريل. فالآن يفترض أن مرحلة مختلفة بدأت في اليمن، ونجاحها يتوقف على مشاركة جميع الأطراف في عملية بناء الدولة، من وسط ركام الحرب التي تسببت في خسائر فادحة على كل المستويات. واليمنيون قادرون على مواجهة التحديات وتخطي الصعاب، بدعم الجهود العربية والمساعي الأممية، حتى تتحسن الظروف المعيشية.
واستمرار المعارك والانتهاكات العسكرية سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب واتساع دائرة العنف والفوضى وإراقة المزيد من الدماء وتأجيل التسويات السياسية إلى أجل غير مسمى. 
وهو ما يرفضه بالتأكيد اليمنيون الذين سئموا أهوال الحرب. 
لذلك يتمسك مجلس الرئاسة اليمني بالسلام كخيار وحيد لحقن الدماء ووقف العنف. ويتطلب ذلك تضافر الجهود على قاعدة التوافق والشراكة. في المقابل، يحتاج اليمن إلى استمرار مساعي المجتمع الدولي لدعم جهود بناء الدولة، خاصة على المستوى الاقتصادي، حيث يمكن للمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي، أن تلعب دوراً مهماً في تقديم أفضل المساهمات النوعية لمساعدة اليمنيين على مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتدهور الاقتصادي عبر دعم القطاع الخاص والقطاعات المنتجة لتوفير مزيدٍ من فرص عمل.

"الاتحاد"

اليمن
الحوثيين
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