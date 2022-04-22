«كونفرنس ليج» يدخل «عالم الفار»!



باريس (أ ف ب)



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، أن تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» ستُستخدم في دور الأربعة والمباراة النهائية في «كونفرنس ليج»، المسابقة القارية الوحيدة التي لم تعتمد فيها التكنولوجيا هذا الموسم.

وأضافت الهيئة القارية في بيان أنه «يُنظر حالياً في إمكانية اعتماد تقنية «الفار» من الأدوار السابقة للمسابقة في الموسم المقبل».

ويلتقي في نصف نهائي «كونفرنس ليج» المستحدثة هذا الموسم روما الإيطالي مع ليستر سيتي الإنجليزي ومرسيليا الفرنسي مع فينورد الهولندي في 28 أبريل و5 مايو.

وتحتضن تيارانا، عاصمة ألبانيا، النهائي المقرر في 25 الشهر المقبل.